Με την Μπαρτσελόνα, το σήκωσε δύο φορές σε ισάριθμους τελικούς. Με τη Μπάγερν Μονάχου δεν πέρασε ποτέ τον σκόπελο των ημιτελικών. Κι επί μια τετραετία, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναπτύσσει νέο σύμπλεγμα στις φάσεις των «8», κρατώντας δέσμια και τη Μάντσεστερ Σίτι στον «εφιάλτη» της ευρωπαϊκής καταξίωσης.

Η καθοδική πορεία του Καταλανού τεχνικού συνεχίζεται, με χαρακτηριστική ομοιομορφία τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, στις οποίες οι Πολίτες μένουν σταθερά εκτός τετράδας στο Champions League.

2016-17: Round of 16

2017-18: Quarter-final

2018-19: Quarter-final

2019-20: Quarter-final

Pep Guardiola is yet to make a Champions League semi-final as Man City manager. #UCL pic.twitter.com/SQmLwyvc0B

