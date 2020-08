Στέιτμαν Ντέιβ, ο Βρετανός ποδοσφαιρικός αναλυτής με τους 140.000 followers, ο οποίος σχολίασε τον αποψινό προημιτελικό στα... πράσινα! Ναι, ο Βρετανός αναλυτής φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή του εκπομπή! Ο Ντέιβ έδειξε τη συμπάθεια του για τους «πράσινους» φέρνοντάς τους πολλές αναμνήσεις από ένα πλούσιο ευρωπαϊκό παρελθόν!

The #UCL madness continues. Can @OL_English hold on here!

We’re having a great time on @Twitch, join myself & @RadioJoeM and give us your thoughts on the game! #UCL

https://t.co/FmHmAvEzAk pic.twitter.com/zhOJI0M3Mr

— Statman Dave (@StatmanDave) August 15, 2020