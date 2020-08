Η Μπάγερν έχει σκοράρει 39 γκολ σε 9 ματς στο Champions League και σπάει κάθε ρεκόρ (pic)

Χωρίς να δυσκολευτεί, όπως τελικά αποδείχθηκε, η Μπάγερν ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.

Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι πως οι «Βαυαροί» στα τελευταία εννέα τους παιχνίδια, έχουν καταφέρει να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, 39 φορές! Πριν από δύο σεζόν, η Λίβερπουλ είχε σκοράρει 41 φορές σε 13 ματς, όπως η και Ρεάλ τη σεζόν 2013-14. Μόνο η Μπαρτσελόνα, είχε σκοράρει τα περισσότερα καθώς πέτυχε 45 τέρματα αλλά σε 16 ματς.

Η Μπάγερν, φέτος έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και τις τρεις αυτές ομάδες και να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ, σε αυτή τη ξέφρενη πορεία που διανύει έως τώρα.

Μεταξύ άλλων, ρεκόρ κυνηγάει και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος, με το γκολ που σκόραρε απέναντι στους «μπλαουγκράνα», έφτασε τα 14 φέτος στο Champions League και πλέον στόχος του είναι να ισοφαρίσει ή να «σπάσει» το απόλυτο ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος τη σεζόν 2013/14, ως παίκτης της Ρεάλ, είχε σκοράρει 17 φορές και τώρα ο Πολωνός φορ, σε περίπτωση που πετύχει τρία τέρματα θα ισοφαρίσει τον «CR7».

Most goals in a single #UCL season:

Barca (1999/2000): 45 in 16 matches

Madrid (2013/14): 41 in 13 matches

Liverpool (2017/18): 41 in 13 matches

Bayern (2019/20): 39 in NINE matches...and counting

pic.twitter.com/3ZkcYRyuCN

— B/R Football (@brfootball) August 15, 2020