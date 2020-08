Ο Κουτίνιο χαιρόταν και χειροκροτούσε για τον διασυρμό της Μπαρτσελόνα (pic & vids)

Ιδιαίτερα χαρούμενο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος τον Φελίπε Κουτίνιο, μετά την τρομερή εμφάνιση των Βαυαρών και την 8άρα επί της Μπαρτσελόνα, για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ανήκει ακόμα στους «μπλαουγκράνα», ωστόσο αγωνίζεται στους πρωταθλητές Γερμανίας, αγωνίζεται ως δανεικός.

Αυτό ωστόσο δεν τον εμπόδισε από το να χαρεί για την πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα, στο εν λόγω ματς, ο Κουτίνιο πέρασε στο 75', κατάφερε να μοιράσει μια ασίστ και να βάλει και το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ με δύο τέρματα.

Βέβαια, το μέλλον του στη Μπαρτσελόνα, μοιάζει αβέβαιο καθώς το τελευταίο διάστημα, το όνομα του συνδέεται με ομάδες της Premier League και ιδιαίτερα της Αρσεναλ.

Coutinho clearly buzzing as Bayern were thrashing his 'dream club' Barcelona pic.twitter.com/0WwaYf2wwY

— Empire of the Kop (@empireofthekop) August 15, 2020