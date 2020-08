Το έχει βγει στο διαδίκτυο μετά το ιστορικό 8-2 της Μπάγερν επί της Μπαρτσελόνα δεν λέγεται! Εκτός από το... γλέντι στον Βιδάλ για την δήλωση πριν τον αγώνα ότι «η Μπάρτσα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο» και την ατάκα του Γκριεζμάν πως «θα πάμε μέχρι τον τελικό και γι' αυτό έχω φέρει το PlayStation μαζί μου», κάποιοι... σατανάδες ανακάλυψαν ένα tweet του Κουτίνιο πριν από εννιά χρόνια!

Τι είχε γράψει τότε ο Βραζιλιάνος μέσος, όντας παίκτης της Ιντερ;

«Γεια. Σήμερα είχαμε ματς με την junior ομάδα. Σκόραρα δύο φόρες. Τώρα είμαι σπίτι και βλέπω ταινία. Bye».

Hi. Today we had a game against the junior team. I scored two goals. Now at home watching a movie. bye

— Philipe Coutinho (@Phil_Coutinho) September 3, 2011