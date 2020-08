Champions League: Χωρίς Κριστιάνο και Μέσι στα ημιτελικά μετά από 15 χρόνια! (pic)

Είναι το τέλος ενός θρυλικού κύκλου, των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια, των δύο παικτών που σημάδεψαν ανεξίτηλα την σύγχρονη εποχή.

Για πρώτη φορά από το 2005, κανένας εκ των Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέσι δεν θα δώσει το παρών στα ημιτελικά του Champions League, του οποίου είναι οι πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών, με 130 και 115 γκολ αντίστοιχα.

Από το 2006 και μέχρι πέρυσι, «CR7» (με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης ή Γιουβέντους) ή Λέο (Μπαρτσελόνα) ήταν ΠΑΝΤΑ στην τετράδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, την οποία σε αυτή την 15ετία κατέκτησαν εννέα φορές (πέντε ο Κριστιάνο, τέσσερις ο Μέσι). Για όλα, όμως, υπάρχει μια πρώτη φορά

2006: Μέσι (Κατάκτηση), Κριστιάνο (Φάση ομίλων)

2007: Κριστιάνο (Ημιτελικά), Μέσι (Φάση των «16»)

2008: Κριστιάνο (Κατάκτηση), Μέσι (Ημιτελικά)

2009: Μέσι (Κατάκτηση), Κριστιάνο (Τελικός)

2010: Μέσι (Ημιτελικά), Κριστιάνο (Φάση των «16»)

2011: Μέσι (Κατάκτηση), Κριστιάνο (Ημιτελικά)

2012: Κριστιάνο (Ημιτελικά), Μέσι (Ημιτελικά)

2013: Κριστιάνο (Ημιτελικά), Μέσι (Ημιτελικά)

2014: Κριστιάνο (Κατάκτηση), Μέσι (Προημιτελικά)

2015: Μέσι (Κατάκτηση), Κριστιάνο (Ημιτελικά)

2016: Κριστιάνο (Κατάκτηση), Μέσι (Προημιτελικά)

2017: Κριστιάνο (Κατάκτηση), Μέσι (Προημιτελικά)

2018: Κριστιάνο (Κατάκτηση), Μέσι (Προημιτελικά)

2019: Μέσι (Ημιτελικά), Κριστιάνο (Προημιτελικά)

2020: Μέσι (Προημιτελικά), Κριστιάνο (Φάση των «16»)

