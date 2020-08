Μία τεράστια κούπα του Champions League στους δρόμους της Λισαβόνας (vid)

Οι αγώνες, για το Final-8 του φετινού Champions League, διεξάγονται στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν φέτος, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου, όταν πραγματοποιηθεί και ο τελικός στο στάδιο «Ντα Λουζ».

Μέχρι τότε, στους δρόμους της Λισαβόνας, έχει τοποθετηθεί μία τεράστια κούπα του Champions League και ο κόσμος δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί του.

A giant Champions League trophy has been unveiled in Lisbon ahead of this weekend's fixtures #UCL pic.twitter.com/IZI5TSsTaC

— The Sun Football (@TheSunFootball) August 14, 2020