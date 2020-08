Μια σημαντική απώλεια ενδέχεται να έχει η Μπάγερν Μονάχου στον προημιτελικό του Champions League με την Μπαρτσελόνα, την Παρασκευή (14/08).

Ο αριστερός μπακ Αλφόνσο Ντέιβις, παίκτης – αποκάλυψη της φετινής σεζόν υπό την καθοδήγηση του Χάνσι Φλικ, δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (12/08) λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στον δεξιό προσαγωγό, στην προπόνηση της προηγούμενης ημέρας.

Η Μπάγερν ανακοίνωσε ότι αυτό έγινε για προληπτικούς λόγους, αλλά η χρονική εγγύτητα του αγώνα καθιστά αμφίβολη την συμμετοχή του Καναδού ακραίου μπακ. Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί ο Ντέιβις, παίκτης – κλειδί με τα ανεβάσματα του και την ταχυδύναμη που δίνει στην ομάδα με την δουλειά του, θα αντικατασταθεί από τον Νταβίδ Αλάμπα, με την θέση του τελευταίου στο κέντρο της άμυνας να καλύπτεται από τον Νίκλας Σίλε.

@AlphonsoDavies (adductor problems) did not take part in today's session as a precautionary measure. pic.twitter.com/sCeMj0Bkxn

