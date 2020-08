Ενα βίντεο όπου έδειχνε τον Μέσι να κουνάει το δάχτυλό του σε κάποιον, έκανε πολλούς να πουν ότι το έκανε στον Μανωλά. Ο διεθνής αμυντικός της Νάπολι έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν ήταν εκείνος στην φάση. Πλέον υπάρχει και το βίντεο όπου φαίνεται καθαρά όλο το περιστατικό.

Messi refusing to greet the referee three times because he disallowed his goal. He’s so obsessed with his records. Disgraceful ‘good boy’. pic.twitter.com/pSitOj6sdc

— Baran (@RonaIdoEdition) August 9, 2020