Απίθανο: Αλλαξε πάσα όλη η ομάδα πριν το γκολ-ποίημα του Μέσι (pic & vid)

Ενα τρομερό, ασύλληπτο και μοναδικό γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι, στη ρεβάνς με τη Νάπολι το βράδυ του Σαββάτου (08/08), στο Καμπ Νου.

Λίγο πριν το 23ο λεπτό του αγώνα, ο Αργεντινός έκανε πάλι τα μαγικά του, καθώς βρήκε δίχτυα με υπέροχο εκτός ισορροπίας curler και αφού πέρασε μέσα από τη μισή Νάπολι, έχοντας και λίγη δόση τύχης στο πλευρό του.

Βέβαια, σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν ήταν μόνος του, καθώς για να φτάσει η μπάλα στα πόδια του, αυτή άλλαξε πόδια από όλους τους ποδοσφαιριστές της Μπάρτσα. Από τον Τερ Στέγκεν, στους αμυντικούς, από εκεί στους μέσους, στη συνέχεια στους επιθετικούς και στο τέλος στον Λιονέλ Μέσι, για να σκοράρει.

Ενα γκολ... ποίημα!

