Ο Μέσι έδενε τα κορδόνια του ενώ εκτελούσε το πέναλτι ο Σουάρες (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι κέρδισε πέναλτι από τον Κουλιμπαλί, αλλά άφησε τον Λουίς Σουάρες να το εκτελέσει και συνέβαλε στο να γράψει ιστορία στη Μπαρτσελόνα ο Ουρουγουανός στράικερ

Οταν έφτασε η στιγμή της εκτέλεσης του πέναλτι, ο Αργεντινός άσος ήταν τόσο σίγουρος που δεν περίμενε όρθιος πίσω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής για να πάρει το «ριμπάουντ», σε περίπτωση που ο Οσπίνα αποκρούσει.

Μάλιστα, όχι μόνο δεν περίμενε αλλά όταν ο Σουάρες εκτελούσε το πέναλτι, ο «Λίο», θέλησε να δέσει τα κορδόνια από το παπούτσι του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο, την εμπιστοσύνη που έχει στον συμπαίκτη του καθώς θεώρησε πως δεν υπήρχε περίπτωση να αστοχήσει, από την άσπρη βούλα.

messi tying his shoe while suarez buries the penalty might be the most disrespectful thing i’ve ever seen lmao pic.twitter.com/DpwhFH5dQQ — Jake Fields (@jake_fields) August 8, 2020

Messi tying his shoe while Suarez takes the penalty is the most Barcelona swag I've ever seen pic.twitter.com/XPbe5rOZgY — Mike Janela (@MikeJanela) August 8, 2020

Messi even allowed Suarez to score. No wonder he is the . Ronaldo is definitely no comparison. #BarcaNapoli pic.twitter.com/AW2E2A5KmJ — Bra Richie (@bra_richadd) August 8, 2020

Διαβάστε επίσης: