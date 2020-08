Ο Λεβαντόφσκι «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και πλέον περιμένει τον Μέσι (pics & vids)

Δεν χόρταινες να βλέπεις τον Πολωνό επιθετικό, στο ματς με την Τσέλσι το βράδυ του Σαββάτου (08/08). Ο Λεβαντόφσκι, γι' ακόμη ένα παιχνίδι, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, για την Μπάγερν. Οχι μόνο κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές, αλλά σέρβιρε και δύο ασίστ, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, με το εμφατικό σκορ 4-1, κόντρα στους «μπλε».

Από την αρχή της φετινής σεζόν, ο «Λέβα» είχε προειδοποιήσει τους αντιπάλους του, πως θα έχουν δύσκολο έργο απέναντι του. Εως τώρα, στα 44 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος, μετράει 53 τέρματα (!) και οκτώ ασίστ. Έχει κατά μέσο όρο 1,4 συμμετοχές σε γκολ ανά εμφάνιση και κόντρα στην Τσέλσι, πέτυχε «έσπασε» ένα ακόμη ρεκόρ.

Ο έμπειρος φορ των «Βαυαρών», μετά τα δύο τέρματα που πέτυχε, έφτασε τα 13 συνολικά στη διοργάνωση του Champions League και είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής σεζόν, για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οπως φαίνεται δύσκολα κάποιος θα καταφέρει να... ρίξει από την κορυφή τον Λεβαντόφσκι, καθώς ο δεύτερος Χάαλαντ μετράει 10 γκολ αλλά η ομάδα του έχει αποκλειστεί από την διοργάνωση και ο Μέμφις Ντεπάι βρίσκεται στην τρίτη θέση, με μόλις έξι τέρματα.

Ακόμα και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον «Λέβα» την ερχόμενη εβδομάδα (14/08, 22:00) στο Champions League, έχει σκοράρει τρία τέρματα, για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τα 13 γκολ, έγινε και ο παίκτης που πετυχαίνει τα περισσότερα τέρματα, πριν από τα προημιτελικά. Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι, το είχαν πετύχει αυτό τη σεζόν 2013/14, όταν είχαν σκοράρει 17 γκολ.

On average, he has managed 48 G/A per season over the space of 9 years. Incredible.

Τα ρεκόρ όμως για τον 31χρονο στράικερ δεν σταματούν εδώ, καθώς στα δύο παιχνίδια, όπου αγωνίστηκε κόντρα στην Τσέλσι, συμμετείχε και στα επτά (συνολικά) τέρματα, καταγράφοντας τρία γκολ και τέσσερις ασίστ. Ετσι, έγινε ο πρώτος παίκτης, από τότε που ο Λουίς Φίγκο το είχε πετύχει αυτό κόντρα στην Ρόμα το 2004/05.

7 - Robert Lewandowski was involved in all seven of Bayern Munich's goals against Chelsea in the Champions League this season (3 goals, 4 assists). He was the first player to register 3+ goals and assists against an opponent in a season since Luis Figo in 2004/05 vs Roma. Heaven. pic.twitter.com/6YnMObD34i

— OptaJoe (@OptaJoe) August 8, 2020