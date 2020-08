Μέλισσες τσίμπησαν το χέρι του Ντε Γιονγκ και πρήστηκε! (pic)

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα, στο ματς με τη Νάπολι, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά όσοι θα πρόσεξαν τον Ολλανδό μέσο, θα παρατήρησαν πως αγωνίστηκε με επίδεσμο στο χέρι του..

Κι αυτό διότι, όπως αποκάλυψε στο Instagram η σύντροφος του Ντε Γιονγκ, Μίκι Κίμενεϊ, μέλισσες τσίμπησαν το αριστερό χέρι του παίκτη της Μπαρτσελόνα, με αποτέλεσμα να πρηστεί...

De Jong played with a bandage on his hand, it was swollen due to a bee stung. Mikky, Frenkie's girlfriend cleared it out on IG. pic.twitter.com/QadXTfJh3u

