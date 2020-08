Χαμός στο twitter για την ενδυμασία του Ράμος: «Μοιάζει με σερβιτόρο αλλά θα μπορούσε να παίζει και στο Peaky Blinders» (pics)

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, είχε αποβληθεί στο πρώτο ματς με την Σίτι στο «Μπερναμπέου» κι έτσι δεν μπόρεσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, στη ρεβάνς. Παρ' όλα αυτά ο Σέρχιο Ράμος, βρέθηκε δίπλα στην ομάδα και παρακολούθησε την προσπάθεια των συμπαικτών του, από τις εξέδρες του «Ετιχαντ».

Ο 34χρονος αμυντικός, παρά το γεγονός πως δεν αγωνιζόταν, κατάφερε να στρέψει τα βλέμματα όλων πάνω του, λόγω του ντυσίματος του. Ο Ράμος επέλεξε να βάλει ένα μαύρο γιλέκο, ένα άσπρο πουκάμισο και μία γραβάτα.

Ετσι, αρκετοί θαυμαστές του και μη, σχολίασαν, μέσω Twitter, την εμφάνιση του, παρομοιάζοντας τον με σερβιτόρο ή ακόμα και με barista. Μάλιστα, κάποιοι τόνισαν πως θα μπορούσε να παίξει άνετα ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Peaky Blinders», ενώ ακόμα και η αεροπορική εταιρεία RyanAir, με χιουμοριστικό τρόπο... προσέλαβε τον Ισπανό στόπερ για τη θέση του barista.

we're signing Sergio Ramos up as our new onboard hipster barista for your Lavazza coffee #MCIRMA #UCL pic.twitter.com/qtO9ZF3aOP — Ryanair (@Ryanair) August 7, 2020

Sergio Ramos looking like he knows how to muddle you a $16 cocktail pic.twitter.com/PiTsUpyJHY — James Tyler (@JamesTylerESPN) August 7, 2020

Sergio Ramos playing exactly the kind of role we expected Sergio Ramos to play tonight...#Club2020 pic.twitter.com/31ZQPjuoHf — Football on BT Sport #Club2020 (@btsportfootball) August 7, 2020

Sergio Ramos is going to ask the Peaky Blinders to take care of Varane. pic.twitter.com/LOzzPY2mBD — Marcos - Social distanced (@marcosglavdas) August 7, 2020

Sergio Ramos looks like he'd make you an incredible Old Fashioned pic.twitter.com/woAgPZIq3E — Ryan Rosenblatt (@RyanRosenblatt) August 7, 2020

Sergi O’Ramos looking very Irish this evening! pic.twitter.com/c9J879Zp9u — PapaBeatts (@ArrghBee) August 7, 2020