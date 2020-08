Λάθη κάνουν όλοι, ακόμα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην προπόνηση της Γιουβέντους. Αυτή τη φορά, όμως, οι συμπαίκτες του ήθελαν να τον «δουλέψουν» λίγο παραπάνω και όλοι ξέρουν πως ο Πορτογάλος σταρ δεν είναι και ο πιο αυτοσαρκαστικός τύπος.

Λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς κόντρα στη Λυών (7/8, 22:00), ο Πορτογάλος σταρ έκανε απλά μία λανθασμένη πάσα κατά τη διάρκεια του «κορόιδου» κι αμέσως όλοι οι συμπαίκτες του «τρελάθηκαν», με τους Κουαδράδο και Σέζνι να αντιγράφουν περιπαικτικά τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του CR7.

Από την αντίδραση του στο τέλος του βίντεο, δεν φάνηκε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα. Ωστόσο, επέστρεψε δριμύτερος και στον νέο γύρο της άσκησης πήρε την «εκδίκησή» του από τον Κολομβιανό, κλέβοντας τη μπάλα με δυναμικό τάκλιν.

Wojciech Szczęsny & Juan Cuadrado doing Cristiano Ronaldo's iconic Siiiii celebration after CR7 miskicked the ball in Juventus training!

A few minutes later Ronaldo gets his revenge on Cuadrado

@UEFA @13Szczesny13 | @Cuadrado | @Cristiano pic.twitter.com/4FOJtTmDHa

— Football Daily (@footballdaily) August 7, 2020