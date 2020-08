Η Ρεάλ προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη ρεβάνς με την Σίτι και ο Μπέιλ... βαριέται στην προπόνηση (vid)

Οχι όμως για όλους όπως φαίνεται. Μπορεί οι Μαδριλένοι να συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς για τον επαναληπτικό αγώνα με τους «πολίτες», έχοντας ως στόχο την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα (1-2) και την πρόκριση στην επόμενη φάση, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν... καίγεται και ιδιαίτερα.

Ο Ουαλός μεσοεπιθετικός, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Ρεάλ, στέκεται και παρακολουθεί τους συμπαίκτες του στο οικογενειακό διπλό, χωρίς να συμμετέχει. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει, γι' ακόμα μία φορά, πως δεν τον ενδιαφέρει και σε μέγιστο βαθμό η πορεία της ομάδας, παρά το γεγονός ότι αμείβεται με υψηλό μισθό.

Βέβαια, ο Ζινεντίν Ζιντάν, δεν σκοπεύει να τον χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τους «πολίτες», ωστόσο θα τον έχει κανονικά στον πάγκο.

Gareth Bale doesn't look too interested as Real Madrid train ahead of their huge Champions League clash with Manchester City pic.twitter.com/onZCGmnl9M

— The Sun Football (@TheSunFootball) August 5, 2020