Η μέρα που ο Σκόουλς κατάλαβε ότι ο Μέσι είναι από άλλον πλανήτη (vid)

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έγινε 33 ετών σήμερα (24/06), πρέπει να έχει ένα ολόκληρο δωμάτιο γεμάτο βραβεία. Μία από τις πρώτες εμφανίσεις του στο Champions League, ήταν απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη σεζόν 2017-18.

Ο Μέσι, ο οποίος ήταν μόλις 20 ετών τότε, έκανε όχι μόνο τους παίκτες αλλά και τους φίλους την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να καταλάβουν πως ο Αργεντινός είναι από άλλον πλανήτη. Σε εκείνο το ματς οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν πάρει τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Πόουλ Σκόουλς, ωστόσο η ντρίμπλα του Μέσι στον Αγγλο μέσο των γηπεδούχων παραμένει ακόμα και σήμερα αξέχαστη...

«Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι στα παιχνίδια εναντίον της Μπαρτσελόνα, σκεφτόμουν πως θα μπορούσε ο Μέσι να μείνει όσο το δυνατόν πιο μακριά από μένα», παραδέχτηκε ο Σκόουλς, ο οποίος αντιμετώπισε τέσσερις φορές τον Μέσι.

16 - Lionel Messi completed 16 dribbles vs ManU at Old Trafford in April 2008, more than any other player in a single game in the competition since 05/06 season, ahead of Eden Hazard for Chelsea vs Maribor in 2015 (15) & Neymar for @FCBarcelona vs Juventus in 2017(15). Genius https://t.co/FTstnyYHfE pic.twitter.com/Kt4sSWnEsq

— OptaJose (@OptaJose) April 1, 2020