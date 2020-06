Ο Kloppo ως γνωστόν, βλέπει τους ποδοσφαιριστές σαν παιδιά του. Ναι μεν βάζει όρια, αλλά πάντοτε τους βλέπει ως εκείνους τους ανθρώπους που θέλει να οδηγήσει στην ποδοσφαιρική ευτυχία και φροντίζει ώστε η σχέση τους να είναι ιδιαίτερη.

Αυτό έδειξαν και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ακριβώς πριν από έναν χρόνο στη Μαδρίτη και το Wanda Metropolitano, αμέσως μετά το 2-0 επί της Τότεναμ στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Ο τρόπος που ορμάει ο Βαϊνάλντουμ και γατζώνεται στην πλάτη του, περισσότερο ... κολλητάρια αποτυπώνει παρά σχέση προπονητή - ποδοσφαιριστή.

Θυμηθείτε όσα είχαν γίνει:

Jurgen Klopp and the #LFC players have a special relationship.

He sought each of them out for a hug following last season's Champions League final triumph, 12 months ago today. pic.twitter.com/Mu97vTH35S

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 1, 2020