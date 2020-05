Σεβτσένκο σε Ντούντεκ: «Πως διάολο το απέκρουσες;»! (vid)

Ο πορτιέρε που υπερασπίστηκε τότε την εστία των «κόκκινων» και συνείσφερε τρομερά στο έπος της κατάκτησης του 5ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία τους, αποκάλυψε πως είχε κουβέντα με τον Αντρέι Σεβτσένκο, ο οποίος έγινε μοιραίος καθώς έχασε εξ επαφής σουτ αλλά και το δικό του καθοριστικό πέναλτι στο ματς που διεξήχθη στην Πόλη στις 24 Μαΐου του 2005.

«Ήρθε και με ρώτησε "πως διάολο την έβγαλες;" μετά από εκείνη την απόκρουση. Απλά του είπα ότι "πριν από δυο χρόνια είχες τα δικά σου λεπτά δόξας απέναντι στη Γιουβέντους και τώρα είναι η σειρά μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα πως την απέκρουσα τη μπάλα σ' εκείνη τη φάση. Ήμουν αρκετά τυχερός...» ήταν τα λόγια του Ντούντεκ.

I still can’t quite work out how Jerzy Dudek pulled off those saves. I bet he still can’t either. So many moments in this game and that was one of them. Unbelievable. #LFC #UCLFinal pic.twitter.com/NQauUi1TkX

