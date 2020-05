Στις 11 Μαρτίου, ενώ όλος ο κόσμος άρχιζε πλέον ν' ανησυχεί έντονα για την πανδημία και το ποδόσφαιρο σταδιακά έμπαινε στον «πάγο», έγινε κανονικά και με οπαδούς η ρεβάνς της φάσης των «16» του φετινού Champions League στο «Άνφιλντ» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Ατλέτικο.

Μάλιστα, στο γήπεδο βρέθηκαν και 3.000 ταξιδιώτες οπαδοί από τη Μαδρίτη για να στηρίξουν την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε που μετά το υπέρ της 1-0 από το πρώτο ματς πήγε στο «Άνφιλντ» και πήρε τεράστια πρόκριση με το τελικό 3-2 που διαμορφώθηκε στην παράταση.

Η ανησυχία για τα κρούσματα που ενδεχομένως να παρουσιάστηκαν σ' εκείνο το ματς, δεδομένου του συγχροτισμού χιλιάδων ανθρώπων αλλά και την παρουσία ταξιδιωτών, ήρθε να επιβεβαιωθεί από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία και με το Imperial College του Λονδίνου.

Με μελέτη στοιχείων που δόθηκαν από τα τοπικά νοσοκομεία, βγήκε το συμπέρασμα πως 41 θάνατοι από την πανδημία σχετίζονταν με παρουσία στο γήπεδο της Λίβερπουλ, ενώ, άλλα 37 άτομα που εξέπνευσαν έχοντας νοσηλευθεί, σχετίζονταν με φεστιβάλ που έλαβε χώρα στο Τσέλτεναμ.

Οι θάνατοι, κατεγράφησαν περίπου 25-35 ημέρες μετά τα αθλητικά γεγονότα...

A report in today's @thesundaytimes, drawing on data from the NHS, claims that Liverpool's match against Atletico de Madrid at Anfield in March has caused at least 41 additional deaths to date. pic.twitter.com/zxequpf14J

— footballespana (@footballespana_) May 24, 2020