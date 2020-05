Ο θρυλικός πρώην τερματοφύλακας των «μπλε» και της Άρσεναλ και νυν μέλος της Τσέλσι και άμεσος συνεργάτης του Φρανκ Λάμπαρντ, αντίκρισε τις αναμνηστικές φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς των τότε συμπαικτών του μετά τον θρίαμβο της 19ης Μαΐου του 2012 και έκανε την αποκάλυψη που μόνο πίκρα του προκαλεί...

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω αυτές τις εικόνες στ' αποδυτήρια γιατί όλη εκείνη την ώρα ήμουν στο δωμάτιο για το αντι-ντόπινγκ κοντρόλ...» έγραψε ο Τσεχ στα social media!

So this is unfortunately for the first time I’ve seen the celebrations in the dressing room because I couldn’t be there ... I was sitting in the doping control room ... https://t.co/xGZoWKUFTk

