Ο Μπόατενγκ «τάπωσε» τον Μέσι για την ντρίμπλα: «Μετά θα δω τον τελικό του Μουντιάλ» (pic)

Πέντε χρόνια μετά και το στιγμιότυπο της πτώσης του στο χορτάρι του «Καμπ Νόου» μοιάζει από τις πιο εμφατικές σκηνές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Ζερόμ Μπόατενγκ πέρασε στην αιωνιότητα μετά την μνημειώδη ντρίμπλα του Λιονέλ Μέσι στο Μπαρτσελόνα-Μπάγερν του 2015, όταν γκρεμίστηκε στο έδαφος από την απότομη αλλαγή κατεύθυνσης του Αργεντίνου, αλλά δεν αποφεύγει το ειδικό βάρος της επετείου, κάθε 6η του Μαΐου.

Αντίθετα, ο σέντερ μπακ των Βαυαρών έχει όρεξη για αυτοσαρκασμό και «πικάρισμα». Με ανάρτησή του στο twitter, θυμήθηκε την φωτογραφία από την μοναδική φάση και παραδέχθηκε το… αστείο της υπόθεσης, αλλά κράτησε ψηλά και την αξιοπρέπειά του, κάνοντας αναφορά στον τελικό του Μουντιάλ του 2014, όταν πήρε πρώτος το «σκαλπ» του Λίο και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

«Ορίστε, κάτι να γελάσετε αυτές τις δύσκολες μέρες. Στο μεταξύ θα βάλω μερικά ποπ-κορν και μετά… θα δω τον τελικό του Μουντιάλ του 2014», έγραψε συγκεκριμένα.

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile ... and watch World Cup final 2014 afterwards pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr

