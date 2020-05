Μπροστά στην Μπάγερν Μονάχου του Γιουπ Χάινκες, ακόμα και η Μπαρτσελόνα με Μέσι, Τσάβι, Ινιέστα, Μπουσκέτς, Αλέξις Σάντσες στα καλύτερα τους φάνηκε «λίγη».

Το ενδεχομένως σπουδαιότερο σύνολο των Βαυαρών στον 21ο αιώνα, με τους Άριεν Ρόμπεν, Φρανκ Ριμπερί και Τόμας Μίλερ να συνθέτουν «αχτύπητη» τριπλέτα, διέσυραν το 2013 τους Μπλαουγκράνα στα ημιτελικά του Champions League, χάρη σε δύο πλούσιες «παραστάσεις».

Πρώτα με τεσσάρα (4-0) στην «Alianz Arena» και δυο εβδομάδες αργότερα, σαν σήμερα το 2013 (1/5), με ακόμη μια επιβλητική τριάρα στο άντρο των Καταλανών.

Μετά από τέτοια απόδοση, το μήνυμα είχε σταλεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά λύγισε στον τελικό, στη χρονιά που η ρέκορντμαϊστερ σημείωσε το τελευταίο της τρεμπλ.

Θυμηθείτε τη φοβερή εμφάνιση της Μπάγερν:

#OTD in 2013...

Robben cuts inside. You know the rest.#UCL @FCBayernEN @ArjenRobben pic.twitter.com/VDrTmuTVp4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2020