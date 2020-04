Σούπερ Τζάκποτ*: Επικά έπαθλα* σε κορυφαία φρουτάκια. |21+ * Ισχύουν οροι και προϋποθέσεις.

Η νύχτα που ο Ζοσέ Μουρίνιο ύψωσε εμφατικά το δάχτυλό του στον ουρανό της Βαρκελώνης. Η νύχτα που η Ίντερ υπέστη μία από τις γλυκιές ήττες στην ιστορία της, αφού το (μόνο) ένα γκολ της Μπαρτσελόνα δεν ήταν αρκετό να ανατρέψει τις ισορροπίες. Σαν σήμερα το 2010, στις 28 Απριλίου, οι Νερατζούρι του «Special One» σφράγισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Champions League και σταμάτησαν τους Μπλαουγκράνα του Πεπ Γκουαρδιόλα με όπλο το 3-1 της ρεβάνς.

Σε ένα από τα καλύτερα ματς του Ζούλιο Σέζαρ στην καριέρα του, με τον Βραζιλιάνο να λέει όχι σε κάθε προσπάθεια του Λιονέλ Μέσι, η Ίντερ υπέμεινε σε ψυχοφθόρο σφυροκόπημα από τους γηπεδούχους μετά το 83ο λεπτό, όποτε και ο Ζεράρ Πικέ έβαλε στο ματς την Μπάρτσα μετά από υπέροχη, σεντερφορίσια περιστροφή στην περιοχή.

Θυμηθείτε τα highlights και τον μνημειώδη πανηγυρισμό του «Μου»:

10 years ago today, Inter beat Barcelona to reach the Champions League final

And Mourinho went full Mourinho at Camp Nou pic.twitter.com/cpl8gJUCOq

— Goal (@goal) April 28, 2020