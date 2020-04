Όταν Γιούβε και Κριστιάνο υποκλίθηκαν στον Άγιαξ (vids)

Ήταν μια ομάδα – υπόδειγμα, η οποία κέρδισε με το παιχνίδι της τον θαυμασμό όλων των πραγματικών ποδοσφαιρόφιλων. Ο περυσινός Άγιαξ, αφού στους «16» του Champions League απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης με... πάρτι μέσα στην ισπανική πρωτεύουσα (4-1), έκανε το ίδιο και με την Γιουβέντους του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ajax playing the beautiful game their way in 2019 #UCL | #OnThisDay | @AFCAjax pic.twitter.com/OVbIEI7myr

Όπως και κόντρα στην Βασίλισσα, μάλιστα, τα «μωρά» του Έρικ τεν Χαγκ πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά (για πρώτη φορά από την σεζόν 1996-97) με νίκη μέσα στο Τορίνο και «χρυσό» σκόρερ τον μετέπειτα παίκτη της Γηραιάς Κυρίας, Ματάις ντε Λιχτ.