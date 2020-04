Σαν σήμερα: Οταν ο Κριστιάνο πέτυχε το πρώτο χατ τρικ του σε νοκ άουτ (vid)

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 65 (!) γκολ έχει σημειώσει σε νοκ άουτ αγώνες του Champions League ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (με 128 γκολ συνολικά), χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 2016 για να σημειώσει το πρώτο του χατ – τρικ σε νοκ άουτ αγώνα.

Σαν σήμερα (12/4), λοιπόν, ο «CR7» σημείωσε τρία γκολ εις βάρος της Βόλφσμπουργκ, χάρη στα οποία η Ρεάλ Μαδρίτης ανέτρεψε την ήττα της με 2-0 στην Γερμανία από τους Λύκους του Αντρέ Βιεϊρίνια, επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, στον δρόμο για την κατάκτηση του ενδέκατου Champions League της συλλογής της. Επρόκειτο να ακολουθήσουν άλλα δύο και, μάλιστα, διαδοχικά.

⚪️ #OTD in 2016, Cristiano Ronaldo scores a hat-trick as Real Madrid overturn a 2-0 first-leg deficit to reach the semi-finals...#UCL | #OnThisDay | realmadriden pic.twitter.com/1AZyQedyMP

— UEFA Champions League (ChampionsLeague) April 12, 2020