Οι «μερένγκες» μετά το επιβλητικό 3-0 στο Τορίνο, υποδέχθηκαν το ιταλικό κλαμπ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 12 του Απρίλη του 2018.

Οι «μπιανκονέρι» έκαναν τεράστιο come-back φτάνοντας το σκορ στο 3-0, είχαν αγγίξει το όνειρο μια τεραστίων διαστάσεων επιτυχίας όμως στις καθυστερήσεις ο Μάικλ Όλιβερ καταλόγισε πέναλτι σε φάση με τους Μπενάτια και Λούκας Βάθκεθ.

Οι Ιταλοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν αποβλήθηκε μη μπορώντας να κατανοήσει την απόφαση του ρέφερι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 3-1 και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Κιέβου.

Με το σφύριγμα της λήξης στους πανηγυρισμούς με τους συμπαίκτες του, ο CR7 αρπάχθηκε με τον Ματουϊντί και τους... μετέπειτα φίλους του στη Γιουβέντους, αφού μετακόμισε στο Τορίνο λίγους μήνες αργότερα.

Ronaldo's reaction after winning the winning the game against Juventus in the UCL semis. The juventus players were absolutely rustled is absolutely gold pic.twitter.com/x6HDLk8JZa

— Raj. (@Cristianologyx7) April 11, 2020