Σαν σήμερα: Το σόου του Ντιμπάλα κόντρα στην Μπαρτσελόνα (vid)

Εκείνη την ημέρα οι «μπιανκονέρι» είχαν κάνει ένα σπουδαίο βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας με 3-0 της Μπαρτσελόνα.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «Γηραιά Κυρία» καθώς χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση και τα δύο προσωπικά του τέρματα συνέβαλλε σε αυτή τη νίκη. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα κόντρα στην ομάδα του Μέσι.

Στο 7' και στο 22' ο Ντιμπάλα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με διαφορά δύο τερμάτων. Η Μπάρτσα όσο κι αν προσπάθησε δεν κατάφερε να μειώσει στο σκορ.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κιελίνι στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης και κάπου εκεί τα όνειρα των «μπλαουγκράνα» έσβησαν. Το 3-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα ενώ στη ρεβάνς στο Καμπ Νόου, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0, με αποτέλεσμα η Γιούβε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Μπουφόν, Ντάνι Άλβες, Μπονούτσι, Κιελίνι, Αλέξ Σάντρο, Πιάνιτς (89' Μπαρτζάλι), Κεντίρα, Κουαδράδο (73' Λεμινά), Μάντζουκιτς, Ντιμπάλα (81' Ρινκόν), Ιγκουαΐν

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Τερ Στέγκεν, Σέρτζι Ρομπέρτο, Πικέ, Ουμτιτί, Ματιέ (46' Αντρέ Γκόμες), Μαστσεράνο, Ράκιτιτς, Ινιέστα, Μέσι, Νεϊμάρ, Λουίς Σουάρες

Not as brutal as what Dybala did to them: Juventus 3-0 Barcelona (Dybala - 2)pic.twitter.com/5ouyMKl9TU

— AlexCam (@followalexcam) September 6, 2019