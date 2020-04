Ο Αλ Τανί ζητάει έρευνα για το Ντόρτμουντ – Μάλαγα... εφτά χρόνια μετά

Σαν σήμερα (9/4) πριν από εφτά χρόνια, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μάλαγα έδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά του Champions League, με τους Γερμανούς να παίρνουν στο φινάλε τη δραματική νίκη – πρόκριση (3-2), με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του Μάρκο Ρόις και του μετέπειτα αμυντικού του Ολυμπιακού, Φελίπε Σαντάνα.

Η Μάλαγα είχε δικαιολογημένα παράπονα για την διαιτησία του Σκωτσέζου Κρεγκ Τόμσον, αλλά ο μεγαλομέτοχος του ισπανικού συλλόγου, Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Νασέρ μπιν Αμπντουλάχ Αλ Αχμέντ Αλ Τανί, θυμήθηκε τώρα να κάνει παράπονα.

«Όλοι ξέρουν τι συνέβη εις βάρος της Μάλαγα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι συμμοριών. Ζητάμε να αρχίσει μια διεθνής έρευνα, δίκαιη και διάφανη. Ζηταμε δικαιοσύνη. Σεβασμός στην Μάλαγα. Μαύρη μέρα για το ποδόσφαιρο» έγραψε ο Αλ Τανί, ο οποίος στην ανάρτησή του ανέβασε δύο φωτογραφίες.

Η πρώτη δείχνει τον Φελίπε Σαντάνα σε καθαρή θέση οφσάιντ την ώρα που σκοράρει και η δεύτερη έχει το παρακάτω μήνυμα: «9-04-13. Η ημέρα που το ποδόσφαιρο ταπεινώθηκε και ποδοπατήθηκε από έναν οργανισμό με το όνομα UEFA».

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL

— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) April 9, 2020