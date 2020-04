Με δυο γκολ στις καθυστερήσεις, εκεί που όλα έδειχναν να έχουν χαθεί για τους Βεστφαλούς στην κόντρα με την ισπανική ομάδα, η Ντόρτμουντ έκανε ένα γήπεδο να χοροπηδάει και να πανηγυρίζει σε απόλυτη παράνοια για την μαγική πρόκριση που είχε εξασφαλίσει.

Εκείνο το τρίτο γκολ για το τελικό 3-2, βέβαια, προήλθε με τον Σαντάνα να βρίσκεται εκτεθειμένος, από τη στιγμή που ο αντίπαλος ήταν μέσα από την τελική γραμμή στο πλασέ του...

Η αρμάδα του Κλοπ έφτασε τότε μέχρι και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο «Γουέμπλεϊ», όπου όμως ηττήθηκε από τη Μπάγερν Μονάχου στη γερμανική «μονομαχία» επί αγγλικού εδάφους.

Ξαναζήστε την τρέλα του Signal Iduna Park από τη ρεβάνς των προημιτελικών της σεζόν 2012-2013:

"TOR, TOR, TOR, TOR, TOR, TOR, TOR, TOOOOOOR, TOOOOOOOOR, TOOOOOOOR!"

Also #OnThisDay in 2013, @BVB's Felipe Santana sent the commentator into a meltdown with a last-minute winner in the Champions League against Malaga. pic.twitter.com/9dFcCLKxR3

