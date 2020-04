Οταν ο Μέσι πριν από 10 χρόνια διέσυρε μόνος του την Αρσεναλ με 4 γκολ (pics & vid)

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την διαστημική εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στο ματς με τους «κανονιέρηδες» το 2010 στα προημιτελικά της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης; Ο «μάγος» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με τέσσερα προσωπικά γκολ έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής των «μπλαουγκράνα» ο οποίος πετυχαίνει τέσσερα τέρματα σε παιχνίδι Champions League.

Ηταν 4 Απριλίου το 2010, όταν η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε την Αρσεναλ στο Καμπ Νου. Το ματς άρχισε με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να φτάσουν στα αντίπαλα καρέ.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να προηγηθούν πρώτοι στο σκορ χάρη στο τέρμα του Μπέντερ.

Το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του δεν άρεσε καθόλου στον Λιονέλ Μέσι ο οποίος έστησε γρήγορα την μπάλα στη μεσαία γραμμή κι από εκεί και έπειτα ξεκίνησε το πάρτι.

Με τρία γρήγορα γκολ στο 21', στο 37' και στο 42' ο Μέσι όχι μόνο ανέτρεψε το σκορ αλλά κατάφερε να πετύχει και χατ-τρικ. Κι όλα αυτά πριν καλά καλά ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα που βρίσκονταν στο γήπεδο παραληρούσαν, βλέποντας τον μικρό μάγο της ομάδας τους να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο.

Ενώ όλα όδευαν προς το τέλος του αγώνα, ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα.

Δύο λεπτά πριν το φινάλε, ο Αργεντινός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του έφτασε στην αντίπαλη περιοχή και με λίγη δόση τύχης, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, πετυχαίνοντας το 4-1.

Με αυτή τη νίκη η Μπαρτσελόνα σφράγισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, τα φώτα ήταν στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι γι' αυτή την εκθαμβωτική εμφάνιση που πραγματοποίησε εκείνη τη βραδιά.

Stay safe at Home!

Some pics Lionel Messi against Arsenal 2010

By Me @kidoooos #Messi pic.twitter.com/srBnVMCnuE — KED LOCO EDV (@kidoooos) April 5, 2020

Lionel Messi scored all four goals at the Nou Camp as Barcelona knocked Arsenal out of the Champions League at the quarter-final stage, on this day in 2010... Class. #OnThisDay #FCBarcelona #AFC #Messi #UCL pic.twitter.com/d2DZUapkcp — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) April 6, 2020