Σέρχι Ρομπέρτο: «Μετά το 6-1, έβλεπα όλο το βράδυ το γκολ σε βίντεο»! (vids)

Ποτέ ξανά κανείς δεν έχει επιστρέψει σε νοκ-άουτ ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από εκτός έδρας ήττα με σκορ 4-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Κι όμως το κατάφερε η Μπαρτσελόνα την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 στη φάση των «16», όταν με τρομερό φινάλε στο οποίο έσπασαν καρδιές, οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τρία γκολ από το 88' μέχρι το 95' για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Ο Σέρχι Ρομπέρτο ήταν εκείνος που πέτυχε το τελευταίο γκολ που έδωσε την πρόκριση στους Καταλανούς και προκάλεσε μια ιστορική βραδιά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον πρωταγωνιστή εκείνης της στιγμής να λέει:

«Δεν ξέρω καν αν κοιμήθηκα... Πρέπει να είχα κοιμηθεί το πολύ δυο ώρες. Έβλεπα το βίντεο ξανά και ξανά» είπε σε συνομιλία που είχε μέσω Instagram.

