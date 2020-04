Ο Κλάαρενς Ζέεντορφ, είναι ο μοναδικός παίκτες μέχρι στιγμής ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερα Champions League ε τρεις διαφορετικές ομάδες (Άγιαξ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν).

Η UEFA δεν ξέχασε τα γενέθλια του Ολλανδού και του ευχήθηκε με ένα ξεχωριστό βίντεο

The only player in history to win the #UCL with different clubs...

Happy birthday, Clarence Seedorf! pic.twitter.com/h3hQZLBLdZ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 1, 2020