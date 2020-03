Ο Ρονάλντο δώρισε iMac στους συμπαίκτες του μετά την αποβολή στο ματς με τη Βαλένθια (vids)

Στο ματς της Γιουβέντους με τη Βαλένθια στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, για την φάση των ομίλων του Champions League, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα στο 29', αποχωρώντας με δάκρυα από τον αγωνιστικό χώρο.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η «Γηραιά Κυρία» πήρε την έκτος έδρας νίκη με 2-0, χάρη στα τέρματα των Πιάνιτς στο 45' και στο 51'.

Παρ' όλα αυτά ο Πορτογάλος σταρ έπρεπε να τηρήσει τον όρο του προπονητή του, παρά το γεγονός πως η αποβολή δεν κόστισε στην ομάδα του.

Δύο μήνες αργότερα μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τους συμπαίκτες του 35χρονου Ρονάλντο, καθώς είχε αγοράσει σε όλους υπολογιστές iMac της Apple.

Την ιστορία αποκάλυψε ο συμπαίκτης του Βόιτσεχ Σέσνι σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσα της χώρας του,

Here’s Ronaldo’s red. The 11th of his career but first in the Champions League: pic.twitter.com/y9LbwnTZDq

— Gary Lineker (@GaryLineker) September 19, 2018