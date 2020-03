Μετά του τέλος του αγώνα όλο το Ανφιλντ ξεσηκώθηκε και να πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες την σπουδαία ανατροπή και πρόκριση που πήρε η ομάδα κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Οι ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ, παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο γιορτάζοντας με τους οπαδούς του το μεγάλο αυτό επίτευγμα.

Ο κεντρικός αμυντικός των «Reds» σε πρόσφατη συνέντευξη του στη γερμανική «11Freunde» αποκάλυψε πως μετά τους πανηγυρισμούς ακολούθησε μια άβολη γι' αυτόν στιγμή με τον Λιονέλ Μέσι.

«Μετά το τέλος του αγώνα, μείναμε όλοι στον αγωνιστικό χώρο και αγκαλιασμένοι τραγουδούσαμε το "You' ll never walk alone" με τους οπαδούς μας. Ηταν μία από τις πιο όμορφες στιγμές στην καριέρα μου μαζί με το ντεμπούτο μου με την Σάλκε στο Μόναχο.

Δεν με ένοιαζε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Απλά ήμουν χαρούμενος και τραγουδούσα για την πρόκριση.

Μετά έπρεπε να πάω για το καθιερωμένο αντι-ντόπιγνκ έλεγχο. Εκει συνάντησα τον Μέσι. Τον έιδα μελαγχολικό.

Ξέρουμε ο ένας τον άλλον γιατί πριν λίγα λεπτά παίζαμε μαζί αλλά είναι διαφορετικό να κάθεστε δίπλα δίπλα σε ένα μικρό δωμάτιο.

Ολοι έξω πανηγύριζαν και εγώ καθόμουν με τον Μέσι».