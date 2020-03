Στις 17 Μαρτίου η UEFA συνεδρίασε και αποφάσισε την αναβολή του EURO 2020 εξαιτίας του κορονοϊού. Οσον αφορά όμως το τι θα συνέβαινε στα εγχώρια πρωταθλήματα, αλλά και στο Champions και το Europa League, αυτά έμειναν στον αέρα. Ωσπου τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ανακοίνωσε και επίσημα ότι οι τελικοί στις δικές τις διεθνείς διοργανώσεις δεν θα διεξαχθούν στις αρχικές ημερομηνίες.

Ηταν δεδομένο, απλά τώρα έγινε και επίσημο. Πότε θα διεξαχθούν οι τελικοί; Υπάρχουν διάφορα σενάρια, αλλά κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει, από τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει εάν θα ξαναπαιχτεί ποδόσφαιρο για τη σεζόν, καθώς η πανδημία του Covid-19 διαρκώς απλώνεται.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020