Ο Γερμανός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, ειχε γίνει viral, meme και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει κάποιος στο διαδίκτυο έπειτα από μια στιγμή που είτε είναι εντυπωσιακή, είτε... εφιαλτική.

Το δεύτερο σενάριο χαρακτηρίζει εκείνο το highlight με την πτώση του Μπόατενγκ από την κλειστή ντρίμπλα που του είχε κάνει ο Μέσι στο 3-0 της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League της σεζόν 2014-2015.

«Πολύ θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς περνούσε από το μυαλό σου όταν σου το έκανε αυτό ο Μέσι...» τον ρώτησε ένας απ' όλους στο twitter, στο Q&A που έκανε ο Ζερόμ Μπόατενγκ, ο οποίος απάντησε: «Πολύ θα ήθελα να σας δω όλους εσάς να τον μαρκάρετε...».

honestly I would love to see each one of you defending against messi https://t.co/Jflx1R4NsR

— Jerome Boateng (@JB17Official) March 18, 2020