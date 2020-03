Κορονοϊός: Ο Ίλισιτς δώρισε σε νοσοκομείο την μπάλα του αγώνα με τη Βαλένθια

Ο Γιόσιπ Ίλισιτς ακόμα... σκοράρει στο ματς της Αταλάντα με τη Βαλένθια.

Μετά το ιστορικό καρέ τερμάτων που σημείωσε, βοηθώντας την ομάδα του να σφραγίσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League, ο Σλοβένος στράικερ πέτυχε το πιο όμορφο… πέμπτο γκολ, μέσω μιας ιδιαίτερης συμβολικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, δώρισε την μπάλα, που έστειλε τετράκις στα δίχτυα του Γιάσπερ Σίλεσεν μεσοβδόμαδα, στο νοσοκομείο του Μπέργκαμο. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους υπαλλήλους που καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα εκατοντάδες κρούσματα του ιού Covid-19.

Josip Ilicic has donated his match ball from Atalanta vs. Valencia to a hospital in Bergamo as a sign of "gratitude" to the doctors and nurses working amid the coronavirus outbreak pic.twitter.com/UsaiQ5VkEY

