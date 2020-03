Ο δεξιός μπακ των «ταύρων» στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης της Τρίτης δέχθηκε τη μπάλα στο πρόσωπο και γύρισε η γλώσσα του με αποτέλεσμα να μείνει αναίσθητος για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ξαναβρεί την ανάσα και τις αισθήσεις του, όντας τρομαγμένος από αυτό που του είχε συμβεί.

Αποχωρώντας με το φορείο είχε ξεσπάσει σε κλάματα, όμως, λίγη ώρα αργότερα από το νοσοκομείο, πόζαρε χαμογελαστός και έγραψε στα social media: «Λίγος φόβος αλλά ποιος νοιάζεται; Το σημαντικό είναι άλλο... ιστορική πρλοκριση και απίστευτο συναίσθημα! Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη».

A little fear but who cares ?! The essential is elsewhere... historic qualification and an incredible feeling Thank you so much for your support #VIERTEFINALE @DieRotenBullen pic.twitter.com/FAGr1jrm29

— N O R D I (@NordiMukiele) March 10, 2020