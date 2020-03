Ο Πορτογάλος κόουτς των «σπιρουνιών» μετά το 3-0 από τη Λειψία και τον αποκλεισμό στους «16» του φετινού Champions League, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη Τύπου κι αφού ήπιε μια γουλιά νερό, έλαβε μια φιλική συμβουλή από δημοσιογράφο.

«Χαμογέλα Ζοσέ, θα φτιάξουν τα πράγματα...» του είπε εκείνος, με τον τεχνικό της Τότεναμ να μην αντιδρά και ν' αποχωρεί...

A reporter tells a deflated Jose Mourinho to “cheer up, it’s going to be okay” after @SpursOfficial’s Champions League elimination pic.twitter.com/gP1wiEl0hL

— Hayters TV (@HaytersTV) March 10, 2020