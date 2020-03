Βαλένθια - Αταλάντα: Χιλιάδες οπαδοί έξω από το «Μεστάγια» (pics & vids)

Τους δρόμους της Βαλένθια έκαναν... γήπεδο οι φίλοι των Νυχτερίδων.

Στη σκιά της διεξαγωγής της ρεβάνς κόντρα στην Αταλάντα χωρίς κόσμο στο «Μεστάγια», το κοινό των γηπεδούχων έδωσε βροντερό «παρών» στον εξωτερικό χώρο για να υποδεχτούν το πούλμαν με την αποστολή της ομάδας, αγνοώντας κάθε σύσταση για τα μέτρα ασφαλείας ελέω κοροναϊού.

Valencia fans outside Mestalla this evening to welcome their team even though their #UCL game with Atalanta is being played behind closed doors pic.twitter.com/slT2y4T8qD

Tonight's match between Valencia and Atalanta is being played behind closed doors to protect fans from the coronavirus.

Valencia fans have gathered outside the stadium anyway to support their team. pic.twitter.com/rDjOC0nOUa

— Football Tweet (@Football__Tweet) March 10, 2020