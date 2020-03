Κοροναϊός: Η Ίντερ απέσυρε την ομάδα Νέων από το Youth League!

Πάνω απ' όλα η υγεία. Και η Ίντερ, μετά και την αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας που ανακοίνωσε η ιταλική ολυμπιακή επιτροπή έως τις 3 Απριλίου λόγω του κοροναϊού, αποφάσισε να αποσύρει την ομάδα Νέων από την συμμετοχή της στο Youth League (το Champions League των Νέων).

Οι νεαροί Νερατζούρι επρόκειτο να αντιμετωπίσουν την Τετάρτη (11/03) στην Φλωρεντία την Ρεν για την φάση των «16», αλλά ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι αποσύρει την ομάδα, προκειμένου να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές του.

«Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία του αγώνα και το γεγονός ότι η μη παρουσία θα επιφέρει αυτόματα την ήττα με 0-3, αποφασίστηκε να μην αγωνιστούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Ίντερ, η ομάδα Νέων της οποίας παύει οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως άλλωστε και όλες οι άλλες ομάδες των τμημάτων υποδομής.

| CLUB STATEMENT@UEFAYouthLeague, an official statement on #InterRennes #UYL #InterYouthhttps://t.co/l9kQ1C5Jaa

— Inter (Inter_en) March 9, 2020