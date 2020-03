Λειψία - Τότεναμ: Διεξάγεται κανονικά και με κόσμο

Οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους (1-0) από το πρώτο ματς στο Λονδίνο για τους «16» του Champions League και να περάσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μαζί με τον κόσμο τους.

Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά την ανακοίνωση πως η ρεβάνς της Παρί με τη Ντόρτμουντ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, το ματς Λειψίας - Τότεναμ θα γίνει κανονικά με κόσμο στις εξέδρες...

OFFICIAL

Tomorrow's game vs. @SpursOfficial will go ahead as planned with fans allowed to attend.

#DieRotenBullen #RBLSPURS pic.twitter.com/ULA9QDp4pL

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 9, 2020