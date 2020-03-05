ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 41vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 45
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 41vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 45
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 79vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 127vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 104
LIVE
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 40vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 52
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
LIVE
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
LIVE
MIRZA/RAINA 1vs
HAN N./KIM N. 0
LIVE
JOHN PATRICK SMITH 1vs
GIAN MARCO MORONI 0
LIVE
TAMARA ZIDANSEK 1vs
ANASTASIA POTAPOVA 0
LIVE
MERINO/PENA LOPEZ 1vs
URYSON/VILLANUEVA 0
LIVE
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 0
LIVE
MANZANERA/TRAPEZNIK. 0vs
CERVANTES/ROCA 0
LIVE
ANNA-LENA FRIEDSAM 0vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0
LIVE
G. GRANOLLERS-PUJOL 0vs
JULES OKALA 0
LIVE
BERNARDA PERA 0vs
MISAKI DOI 0
LIVE
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 0vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 0
LIVE
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0vs
YANINA WICKMAYER 0
LIVE
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ 0vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0
LIVE
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 0vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0
LIVE
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ 0vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ 0
LIVE
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 2vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 2vs
GUMULYA/ROMPIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 2vs
PARRY/PEDRETTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZVEREV/ZVEREV 1vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 2vs
PASHA/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
POLANSKY/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ 1vs
ALICIA SMITH 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 2vs
JAI CORBETT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZARA BRANKOVIC 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 2vs
BRUNO NKOMBA BENARD 1
ΤΕΛΙΚΟ
NIKITA VOLONSKI 2vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
E. PAPAC TOMISLAV 0vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2vs
CACIC/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
SLOANE STEPHENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 1vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 0vs
KATHERINE WESTBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 2vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ 0vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ROOPA BAINS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AYUMI HIRATA 2vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIN ROUTLIFFE 0vs
IVANA POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN SMITH 2vs
JAYDEN COURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ 0vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 2vs
ANNA UREKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRANDON LAUBSER 0vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/OMURA 2vs
IMADA/SUENO 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 2vs
SAIGO/SAIGO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
TENA LUKAS 1
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
NOGUCHI/TAJIMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
MELIS SEZER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
CORBETT/IBRAHIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
HOSOGI/MATSUDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BERFU CENGIZ 1vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAINS/BEREZOV 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 2vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ROBBIE ARENDS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
BARRY/TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 0vs
LUCA NARDI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEALE/FANCUTT 2vs
PURCELL/PUTTERGILL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 0vs
LO CHIEN HSUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
INOUE/YAMAGUCHI 0vs
OKAMURA/OKUNO 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAJITANI/SATO 2vs
MOCHIZUKI/OMURA 0
ΤΕΛΙΚΟ
POULOS/SYMONS 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 1vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 1vs
ROBILLARD-MILLETTE 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIM HANDEL 2vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 1vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARTINA BIAGIANTI 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 0vs
ANDREEA AMALIA ROSCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OANA GEORGETA SIMION 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 1vs
SAKATSUME/USHIJIMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
IZABELA G. NOVAC 0vs
ELISA CAMERANO 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKAMURA/OKUNO 2vs
AYUKAWA/SEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2vs
FRANCESCO MAESTRELLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 0vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 0vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
PIERRE MALAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ZEINA SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2vs
KAROLA BEJENARU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
REBEKA MASAROVA 2vs
J. BOUZAS MANEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 1vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
JUSTINE PYSSON 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
LORENZO ROTTOLI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
MARTHA MATOULA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
MORAING/ROSENKRANZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORZA/DIMA 2vs
GUNES/SARITAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALKOWSKA/KUBKA 1vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARKOVA/RADISIC 2vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
PATZANOVSKY/SOLBERG 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
CRETU/IVANOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 1vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BINDA/MINC 0vs
ARRIBAGE/BROVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN 1vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 2vs
NIGINA ABDURAIMOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
CHINESE TAIPEI (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 1vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
THOMAS DESCHAMPS 1vs
INIGO CERVANTES 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
BOONE/OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
JANG SU JEONG 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA (W) 3vs
UZBEKISTAN (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
CAKAREVIC/MALECKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LE BIHAN/NOEL 2vs
SIMMONDS/THOMBARE 1
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
GALFI/STRAKHOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
GADIENT/KARAMOKO 0vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BECKER/MALAN 0vs
CARIPI/HUNTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAGGINI/SANER 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 1
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHLPAC/MARTINICH 0vs
CUROVIC/OSTLUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
COLMEGNA/SPITERI 1vs
KLASEN/KOELZER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KERKHOVE/SCHOOFS 2vs
KRUNIC/SREBOTNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
S. RODRIGUEZ TAVERNA 0vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DAVIS/SIBANDA 0vs
ARENDS/BECKLEY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
RAMADAN/SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
EN SHUO LIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
OCHSNER/ZUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
IRINA MARIA BARA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAWAT/VELDHEER 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAC/VIG 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRARDI/KULHAVA 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASPAR/MASAROVA 2vs
BERGEN/DUCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 1vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARR/DENOLLY 2vs
KALENICHENKO/THIROU. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
IGOR SAVELJIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 0vs
GIACOMINI/KIVATTSEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
KOKLINA/MISHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MITU/OLARU 1vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
JAQUELINE CRISTIAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
SALGADO/TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 0vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 0vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DUERST/STADLER 1vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/XU 2vs
CHAN/YANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2vs
JUAN BAUTISTA TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUSSIN/JONCOUR 2vs
CABRAL/FARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORTOLOTTI/ESTEVE 0vs
MARTOS GORNES/PEREZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DEN HEIJER/TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
BENJAMIN AMBROSIO 0vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
THANOS/XILAS 1vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 0vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NUGROHO/TJEN 2vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BANES/ELLIS 2vs
FANSELOW/MERTENS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1vs
JIL BELEN TEICHMANN 0
INDIA (W) 1vs
SOUTH KOREA (W) 1
PENG/XU -vs
CHAN/CHAN -
NUGROHO/SUTJIADI -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
HURRICANE TYRA BLACK -
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -vs
LAURA SIEGEMUND -
ABOIAN/FARJAT -vs
ARRECHE/CASANOVA -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ -
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -vs
NOAH RUBIN -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
CAROU/COMESANA -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ -
HIDALGO/MONZON -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
LAPKO/MAROZAVA -vs
KOSTYUK/KUZMOVA -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
JESSICA PEGULA -
KRISTIE AHN -vs
IRINA BEGU -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -vs
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
LESYA TSURENKO -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
GARCIA/SORRIBES -vs
KATO/WANG -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -vs
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
DANIEL/DONSKOY -vs
HUEY/VERBEEK -
STOSUR/WICKMAYER -vs
GLEASON/LOEB -
VAN NGUYEN/ZHU -vs
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
MUELLER/WHITTLE -vs
BEKTAS/MOORE -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
CHAPPELL/STALDER -vs
PEREZ/ZHU -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
JOHNSON/JOHNSON -vs
HOVHANNISYA/SARKISS. -
DOI/SIEGEMUND -vs
MCNALLY/PEGULA -
PEREZ/SANDERS -vs
NEEL/SANTAMARIA -
BLINKOVA/MCHALE -vs
NINOMIYA/YANG -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
KING/ZVONAREVA -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
ARNEODO/CARUSO -vs
SINNER/TIAFOE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
LIVE
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ 1vs
ΧAΤΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΑΙΝ 2vs
ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ 2vs
ΜΠAΝΙ ΓΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΓΟΥAΣΛ 2vs
ΑΛ ΝΤAΦΡΑ 1
LIVE
ΚΙΜΚΙ 4vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ 1
LIVE
PALANGOS KURSIAI 88vs
ΜΑΖΕΙΚΙΑΙ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΝΑΟΥΣ ΚΜ-ΠΕΡΛΑΣ 82vs
ΤΕΛΣΙAΙ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡAΖ ΚΡΕΠΣΙΝΙΟ ΚΛΟΥΜΠΑΣ 70vs
SILALES LUSIS 90
ΤΕΛΙΚΟ
KLAIPEDOS NEPTUNAS 90vs
SAKIU VYTIS 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΝΑΒΑ 83vs
GARGZDU SC 92
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ ΙΙ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΤΙΝΓΚΑ ΜΑΡΙΓΙΑΜΠΟΛΕ -
LIVE
ΛΙΓΚΑΠΛΟΚΙ (Γ) 2vs
ΝΟΥΜΟΡ ΤΖΟΥΜΙ (Γ) 1
LIVE
AL HUSSEIN 2vs
ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AL SALT 0vs
MA'AN 1
LIVE
ΡAΝΤΕΡΣ 1vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 0
ΧΟΡΣΕΝΣ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
LIVE
ΜΙΚΟΛAΙ 56vs
SK ΠΡΟΜΕΤΕΙ 50
LIVE
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II 0
LIVE
ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) 4vs
ΕΛΒΕΤΙΑ U19 (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 (Γ) 2vs
ΓΑΛΛΙΑ U19 (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) 4vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 (Γ) 5vs
ΙΤΑΛΙΑ U19 (Γ) 1
LIVE
ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) 2vs
ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) 0
LIVE
VK SELMY BRNO (W) 2vs
ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) 0
LIVE
ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) 2vs
ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) 3vs
ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) 2vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) 3
LIVE
ΟΥΝΙ ΓΚΙΟΡ (Γ) 56vs
ZTE NKK (Γ) 48
ΤΕΛΙΚΟ
MTK BUDAPEST (W) 82vs
ΠΙΚ-ΠΕΚΣ (Γ) 78
ΤΕΛΙΚΟ
DVTK ΜΙΣΚΟΛΤΣ (Γ) 55vs
ΣΟΠΡΟΝ (Γ) 62
CSATA (W) -vs
ΣΕΞΑΡΝΤ (Γ) -
LIVE
BBTS BIELSKO-BIALA 0vs
STRZELCE OPOLSKIE 2
LIVE
MICKIEWICZ KLUCZBORK 1vs
APP KRISPOL WRZESNIA 1
LIVE
ΣΟΡΕΛΛΑ ΡΑΜΟΝΤΑ ΙΠAΓΚ (Γ) 1vs
SASSUOLO VOLLEY (W) 1
LIVE
ΣΙΡΟΚΙ 45vs
ΣΟΥΤΖΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΚ 54
LIVE
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ 12vs
ΚΚ ΣΠΛΙΤ 12
LIVE
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ 5vs
ΜΖΤ ΣΚΟΠΙΩΝ 10
LIVE
ΕΛΒΑ 1vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 1
LIVE
JK ΤΑΜΕΚΑ ΤΑΡΤΟΥ ΙΙ 0vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ U21 0
LIVE
ΒΑΛΝΤΒΙΕΡΤΕΛ 2vs
CALCIT VOLLEY 0
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
HAOK MLADOST -
LIVE
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΚΙΡΙAΤ ΑΤΑ 46vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΙΡΟΝΙ ΝΕΤAΝΙΑ 55
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΧΕΒΕΛ ΜΟΝΤΙΝ 32vs
ΑΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ 50
LIVE
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) 2vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
OK UB (W) 3vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) 1
LIVE
ΓΚΕΡΝΙΚΑ ΜΠΙΖΚAΙΑ (Γ) 30vs
ΑΡAΣΚΙ ΑΕΣ (Γ) 44
ΑΒΕΝΙΔΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΑ ΞΙ ΕΝΣΙΝΟ (Γ) -
LIVE
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) 47vs
ORLOVI (W) 31
LIVE
ΜAΛΤΑ (Γ) 1vs
ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Γ) 1vs
ΙΣΡΑΗΛ (Γ) 0
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -
LIVE
ΓΚΙΜΛΕ 38vs
ΦΡΟΙΑ ΑΜΠAΣΑΝΤΟΡΣ 20
LIVE
ΚΟΝΓΚΣΜΠΕΡΓΚ ΜAΙΝΕΡΣ 5vs
ΑΣΚΕΡ ΑΛΙΕΝΣ 6
LIVE
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) 33vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 33
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) 73vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) 65
LIVE
ANNABICHLER 4vs
MARIA SAAL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛ ΣAΡΑΤΟΦ 2vs
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ 1
RB HALBENRAIN -vs
TUS STEIN REINISCH -
FC GLEISDORF 09 II -vs
USV STUBENBERG -
HINNA -vs
ΜΠΡΟΝΤ -
LIVE
ΑΛ ΣAΑΜΠ 0vs
ΑΛ ΑΝΤAΛΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΧΑΖΜ 1vs
ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ 1
LIVE
ΧΟΡΣΕΝΣ 24vs
ΣΒΕΝΜΠΟΡΓΚ ΡΑΜΠΙΤΣ 19
LIVE
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ (Γ) 0vs
ΒΑΡΝAΜΟ FK (Γ) 0
LIVE
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣAΦΙ 0vs
ΚΧΕΜΙΣ ΖΕΜAΜΡΑ 0
ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ -vs
BERKANE -
ΧΑΣAΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ -vs
ΡΑΖA ΝΤΕ ΜΠΕΝΙ ΜΕΛAΛ -
ΒΙΝΤAΝΤ ΚΑΖΑΜΠΛAΝΚΑ -vs
ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΟΥΖΝΤΑ -
ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥAΝ -vs
ΡAΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛAΝΚΑ -
LIVE
AGRONOMIA (W) 7vs
ALEXANDRIA (W) 12
LIVE
ΒΚ ΜAΡΙΕΝΛΙΣΤ 0vs
ASV ELITE 0
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ΦΚ -vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ΦΚ -
LIVE
GEN-I VOLLEY (W) 0vs
LUKA KOPER (W) 0
LIVE
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 0vs
ΣΤΕAΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SESI-SP 3vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
APAN BLUMENAU 3vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3vs
ΣΕΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
ΤΕΛΙΚΟ
BATATAIS-SP 1vs
OLIMPIA FC SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 3vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΛΙΑ 1vs
RIO PRETO-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 3vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΦΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 0vs
ΓΚΟΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
MANAUS 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 1vs
SANTA CRUZ-PE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ 4vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENAPOLENSE 0vs
SERTAOZINHO-SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PORTUGUESA-SP 3vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80vs
ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99vs
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61vs
ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΛΟΤ 56vs
ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69vs
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68vs
ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51vs
ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52vs
ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71vs
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70vs
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64vs
UMASS MINUTEMEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIU SHARKS 73vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89vs
SAINT JOSEPH'S HAWKS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57vs
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56vs
UTEP MINERS 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95vs
NEW ORLEANS PRIV. 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76vs
FIU PANTHERS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΙΣΤΕΡΝ ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΛΑΙΟΝΣ 69vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΜΠΕΑΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΙΤΟΝ ΜΠΛΟΥΤΖΕΙΣ 91vs
ΤΖΟΡΤΖΤAΟΥΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΛΣ ΣΤΕΙΤ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 80vs
MCNEESE STATE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 57vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΣΑΣ ΤΖΕΙΧΟΚΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΧΟΡΝΤ ΦΡΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ 74vs
ΣΑΜ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΡΚΑΤΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ 74vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΚΑΡΝΕΙΤ ΓΟΥΟΡΝΤ ΚAΡΝΤΙΝΑΛΣ 76vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΧAΣΚΙΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΤΟΝ ΧΟΛ 77vs
ΒΙΛΑΝΟΒΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΡΕΜΠΕΛΣ 75vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ 71vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΣΤΕΙΤ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ ΡΑΜΣ 57vs
ΝΤΕΙΤΟΝ 84