Κριστιάνο και Ντιμπάλα «έθαψαν» τους συμπαίκτες τους! (vid)

Οι «μπιανκονέρι» καλούνται στην εντός έδρας ρεβάνς απέναντι στους Γάλλους ν' ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το παιχνίδι της Τετάρτης, αφού, οι «λιονέ» επιβλήθηκαν με σκορ 1-0 και έχουν αποκτήσει ένα πολύ μικρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά.

Στην ανάπαυλα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Πάουλο Ντιμπάλα έπιασαν την κουβέντα με την κάμερα να έχει στραφεί προς εκείνους και η συνομιλία τους είχε να κάνει με τα παράπονα που είχαν από τους συμπαίκτες τους: «Μας αφήνουν μόνους μας, δεν μας στηρίζουν, δεν μας βοηθούν...» είπε ο CR7 με τον Αργεντινό να του απαντάει: «Κανείς δεν πάει να πάρει τη μπάλα, δεν μας τροφοδοτούν σωστά...».

Dybala: "Exactly, they never pass the ball".

Ronaldo: "Yes, the second ball never comes". https://t.co/s5YZCWaN5l pic.twitter.com/WurrpvUbAB

