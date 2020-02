Άρσεναλ - Ολυμπιακός με Super Derby προσφορά* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο CR7 είχε εκνευριστεί από την προσπάθεια της ομάδας του που δεν απέφερε καρπούς για να βρεθεί απάντηση στο γκολ που είχαν πετύχει οι «λιονέ» στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Champions League.

Όταν ο οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, ο Κριστιάνο του είπε να φύγει αμέσως για να συνεχιστεί το ματς και παρά τα παρακάλια του αγνώστου που έπεσε και στα πόδια του Πορτογάλου, δεν πέτυχε απολύτως τίποτα...

Note to self: Don’t ask Cristiano Ronaldo for his signature if Juventus are losing #Ronaldo #LYOJUV pic.twitter.com/eUVpYSvKRR

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) February 27, 2020