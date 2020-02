Γκουαρδιόλα: Ο μόνος που κερδίζει δύο εκτός κόντρα σε Ρεάλ με διαφορετική ομάδα (pic)

Η Σίτι παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, κατάφερε να αποδράσει από το Μπερναμπέου επικρατώντας της Ρεάλ με 2-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα έσπασε πολλά ρεκόρ. Ο Καταλανός έγινε ο πρώτος προπονητής που καταφέρνει να κερδίσει δύο εκτός έδρας ματς επί της «Βασίλισσας» στο Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες. Ο μόνος που το έχει κάνει δύο φορές, αλλά με την ίδια, είναι ο Ότμαρ Χίτσφελντ.

2 - Pep Guardiola is only the second manager to win two Champions League away games against Real Madrid (after Ottmar Hitzfeld), and the first to do so with two different clubs. Mastermind. #RMAMCI pic.twitter.com/DzsV2eJidd

