Γκουαρδιόλα: Δήμιος της Ρεάλ, Θεός στο "Μπερναμπέου" (pic)

Την δική του απίστευτη παράδοση συνεχίζει κόντρα στην Ρεάλ ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Καταλανός έχει κάνει σπίτι του το Μπερναμπέου, καθώς σε 9 φορές που έχει βρεθεί εκεί ως αντίπαλος της Ρεάλ, μετράει 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα. Μάλιστα έγινε και ο πρώτος προπονητής του 21ου αιώνα που κατάφερε να φτάσει τις 10 νίκες απέναντι στην «Βασίλισσα», ξεπερνώντας τους Ερνέστο Βαλβέρδε και Ντιέγκο Σιμεόνε που ακολουθούν με 9.

10 - Pep Guardiola has become the manager with the most wins against Real Madrid in all competitions in the 21st century (10), surpassing Ernesto Valverde and Diego Simeone (9). Nightmare. pic.twitter.com/C9dLkQQeVi

— OptaJose (@OptaJose) February 26, 2020