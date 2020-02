Champions League: Γκνάμπρι και Μπουσκέτς οι πολυτιμότεροι των αγώνων (pics)

Από την φετινή φάση των νοκ άουτ αγώνων, η UEFA βγάζει σε κάθε αναμέτρηση τον πολυτιμότερο παίκτη. Την Τρίτη (25/02) είχε δύο ματς, αυτό της Νάπολι με την Μπαρτσελόνα που έληξε 1-1 και αυτό της Τσέλσι με την Μπάγερν με τους Γερμανούς να κάνουν περίπατο στο Λονδίνο επικρατώντας με 3-0. Για το πρώτο παιχνίδι πολυτιμότερος αναδείχθηκε ο Σέρχιο Μπουσκέτς των Καταλανών και για το δεύτερο ο Σερζ Γκνάμπρι των Γερμανών.

Two-goal Bayern hero SergeGnabry claims #UCLMOTM!



Serge Gnabry will be among the candidates in tomorrow's vote where you crown Player of the Week pic.twitter.com/u14sNB5FLD

— UEFA Champions League (ChampionsLeague) February 25, 2020