«Ντου» οπαδών της Μπάγερν χωρίς εισιτήριο και συλλήψεις στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Μικρής κλίμακας επεισόδιο έλαβε χώρα έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν από την έναρξη του Τσέλσι - Μπάγερν Μονάχου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οπαδοί των φιλοξενούμενων, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τα κιγλιδώματα και επιχείρησαν έφοδο χωρίς εισιτήριο. Η απάντηση της αστυνομίας ήταν άμεση, προβαίνοντας σε συλλήψεις κι όλα αυτά λίγα λεπτά πριν από την πρώτη σέντρα για το ματς των «16» του Champions League.

Bayern Munich fans have tried to force their way through the barriers at the Chelsea away end.#CHEBAYpic.twitter.com/m11kdAgzgf

— Thatsagoal (@thatsagoal) February 25, 2020